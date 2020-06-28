الخليج 365 : أوضح المدير السابق للبنك الزراعي قطاع الجزيرة فرع أبو عشر عبدالله محمد أن هيكلة البنك الزراعي لا تعني الاستغناء عن العاملين وإنهاء خدماتهم بل تهدف للتوسع في رأس مال البنك وزيادة التمويل وانتشار الفروع لتشمل كل المحليات بالولايات وزيادة المساحات الزراعبة.

وقال في تصريح لـ (السوداني) إن القطاع الزراعي يحتاج لهيكلة ليتمكن من القيام بدوره، واصفاً القرار بالصائب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرفي : هيكلة البنك الزراعي تزيد رأسماله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.