ارتباك الرياض من دقة صواريخ اليمنيين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظلت قدرات الجيش اليمنى فى تطور واطراد ، ومع الهجمات المستمرة من قبل السعودية لمايزيد عن الخمس سنوات فان اليمنيين يزدادون ثباتا بل تتطور قدراتهم ، ومع كل عملية نوعية يتم تنفيذها نرى مدى الخوف السعودى الذى صاحبه هذه المرة ارتباك كبير فى الرياض وحليفاتها ، فبعد النجاح الكبير للطائرات المسيرة اليمنية والصواريخ الباليستية بالغة الدفة التى اصابت من قبل خط نفط شرق غرب ، وتلك العملية الكبرى التى استهدفت منشآت شركة ارامكو واخراج بعض المواقع عن العمل وانخفاض الصادر السعودى ، بعد تلك العملية الموجعة التى تلقتها السعودية وحليفاتها اذا بالقوة الصاروخية اليمنية والطائرات المسيرة تنفذان هجوما نوعيا على الرياض اربكها وحلفاءها واخافهم من القادم المجهول لهم اذ ظلوا يتفاجؤون كل مرة بالتطور الهائل لليمنيين مما يشكل خطرا حقيقيا على السعودية فاستمرارها فى شن العدوان الظالم على اليمن وقتل الابرياء كل يوم ، يقوى من عزيمة اليمنيين على مزيد من التطور وايقاع المزيد من الضربات الموجعة على المعتدين ، وهذا ما استشعره السعوديون بشكل حقيقى فى الضربات المؤلمة التى تلقتها الرياض قبل أيام اذ ان اطلاق الطائرات والصواريخ على عليها يعنى ان حركة انصار الله باتت قوّةً عسكريّةً إقليميّةً يجب أخذها بعين الاعتِبار، ليس لأنّ قُدراتها الهُجوميّة تزداد تطوّرًا وفاعليّة، وإنّما لأنّ صواريخها باتت أكثر دقّةً أيضًا، والأهم من ذلك قُدرة القِيادة السياسيّة على اتّخاذ القرار بالرّد الانتِقامي على أيّ هجمات للتّحالف السعوديّ وطائِراته على اليمن .

المتحدث بإسم التحالف العقيد تركى المالكى

أكّد أنّه جرى اعتِراض جميع الصّواريخ، وإسقاط ثماني طائِرات مُسيّرة، ولكن السيّد محمد البخيتي عُضو المجلس السّياسي لحركة “أنصار الله” أكّد العكس تمامًا، وقال إنّ الصّواريخ والطّائرات المسيّرة أصابت وزارتيّ الدّفاع والاستِخبارات وقاعدة الملك سلمان الجويّة في الرياض، علاوةً على أهدافٍ عسكريّةٍ في مدينتيّ جيزان ونجران الحُدوديّتين.

وبحسب موقع صحيفة رأي اليوم، فإن بيانات التّضامن والإدانة التي صدرَت عن حُكومات عربيّة في مِصر والجزائر ومُعظم الدول الخليجيّة، إضافةً إلى منظّمة المُؤتمر الإسلامي تُرجّح الرّواية اليمنية أي إصابة الصّواريخ والطّائرات المسيّرة لأهدافها في العُمق السعودي، والعاصِمة الرياض على وجه الخُصوص، وقد بدى الارتباك واضحا على السعوديين ولم يستطيعوا اخفاءه.