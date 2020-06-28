فنانة خليجية تكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة عن معمر القذافي

الخليج 365:

كشفت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت بولند، خلال حوار مع قناة “بركة”: “بعيدا عن السياسة، وعن أفكار تخريبية لملك من ملوك أفريقيا، وبعيدا عن الخيمة التي وضعت المؤامرة ضد دول الخليج، والحروب الأهلية والفوضى، فقد كان الرئيس معمر القذافي طيبا وحنونا وكريما، ورائعا معي بكل معاني الكلمة، وكان يناقشني حتى في فوازيري”.

وأشارت إلى أن “حارستي القذافي الشخصيتين، كانتا تخبرانها بأنه كان يتابع فوازيرها في رمضان، وهو ما جعله يكرمها كأفضل إعلامية عربية”.

وتابعت الفنانة الكويتية: “اليوم عندما نجلس ونتكلم عن فن وإعلام وجمال بعيدا عن السياسة وقذارة السياسة إن صح التعبير، لأن ما حدث في قذارة، وهذه خيانة عظمى للوطن ويجب أن يحاكموا، لأن في أحزاب مرتزقة عنجد، يعني حكم الإعدام فيهم قليل بصراحة”.