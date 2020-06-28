جانبك الصواب هنا يا دكتور المتعافي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد خروجه من الجهاز التنفيذى اتجه الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافى الى العمل الخاص وتوسع فى الاستثمار الزراعى ، ومع ان كثيرا من مزارعى المناطق التى قامت فيها مشاريع الرجل التجارية وشراكاته الاستثمارية كثيون منهم كانوا يشتكون من ظلم الرجل وارغامه لهم للتعامل وفقا لما يقرره هو باعتباره الشريك الأكبر والاقوى والاكثر نفوذا ، وقد اشتكى مزارعو النيل الأبيض وبالذات مناطق جنوب الدويم من سطوة الرجل وعدم انصافه لهم لكن شكاواهم وملاحظاتهم بل حتى تظلماتهم كانت تذهب ادراج الرياح والرجل النافذ وثيق الصلة بالقيادة العليا فى البلد بل كونه احد هؤلاء القادة الذين يشرفون على كل الامور من خلف ستار ، هذه الاسباب وغيرها كانت كافية لأن تجعل اصوات المحتجين حبيسة لقاءاتهم الخاصة وتبادلهم الهموم مع اهلهم ومعارفيهم وذويهم دون ان يستطيعوا الذهاب للقانون ، وكلنا نتذكر جيدا تلك المعارك التى خاضها المتعافى ضد صحفيين اتهموه بالفساد والمحاباة والرشوة فى عدد من الملفات وبالذات مصنع سكر مشكور لكن الدكتور المتعافى كان يطل على الشاشات والصحف يتحدى من يثبت عليه تجاوزا ويهدد من يتهمه بان القانون بالمرصاد

ونتذكر جيدا معارك الدكتور المتعافى مع بعض الصحفيين واصراره على تنفيذ الاحكام

ضدهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من منتقديه ثم يتنازل عن حقه المحكوم له به ومن موقع القوة حتى لا يتجرأ آخرون على انتقاده يوما ، وعندما اصدرت لجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة قرارا بمصادرة قطع أرض قالت اللجنة انها آلت الى الدكتور المتعافى دون وجه حق وانه كان يوظف نفوذه للتربح ، خرج الرجل فى تصريحات للاعلام ينتقد اللجنة ، ويقول انه سيذهب للقضاء ويثبت بطلان قرارها ، ولاندرى هل ذهب للقضاء ام لا .

ونطالع اعلانا هذه الايام صادر عن وكيل اعلى نيابة الأموال العامة يطالب دكتور المتعافى بتسليم نفسه ويطلب من المواطنين المساعدة فى القبض على المتهم الهارب الدكتور المتعافى ، وتقول سبحان الله ، هل هذا المتهم الهارب الذى ايقنت النيابة انه يخفى نفسه هو الذى كان يجاهر بالتوجه للقضاء ؟ ونسأل الدكتور مابالك تخفى نفسك ؟ لماذا لاتظهر وتقاضى لجنة التفكيك ومحاربة الفساد ؟ يمكن ان تدفع بالقول انك لاتثق فى القضاء الذى تتهمه بإنه اصبح مسيسا وهنا نقول لك قد جانبك الصواب فالقضاء الان ليس على ما كان فى عهدكم الباطش ، والعالم يشهد بالتدخلات السياسية القوية والظاهرة فى القضاء فى زمانكم الاغبر ، ولايمكن مقارنة هذا العهد مطلقا بعهدكم الأسود.