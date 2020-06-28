ارهاصات بتمديد الحظر تقليلا لزخم 30 يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

نعلم جميعا حجم المعاناة الكبيرة التى ترتبت على استمرار الحظر والتعب الذى يعيشه الناس جراء تفاقم الازمات المعيشية المستمرة والغلاء الطاحن ، هذه المشاكل ازعجت الناس وجعلتهم مع نهاية كل فترة للاغلاق ينتظرون ان يصدر البيان بوضع حد لذلك وترك الناس يمارسون حياتهم وفتح الاسواق وعودة النشاط التجارى وان تترك الاوضاع لتمضى على طبيعتها المعتادة مع التأكيد على ضرورة مراعاة الجوانب الصحية والاشتراطات اللازمة لتجنب انتشار العدوى واتساع دائرة المرض ، وفى هذه المرة وقد ضاق الأمر بالناس واخرجهم الظرف الصعب من بيوتهم اذ استهلكوا مدخراتهم وخرجوا يبحثون عن قوت عيالهم فواجهتهم الشرطة كما فى سوق أمدرمان محاولة ان تمنعهم من العمل تطبيقا لقرار الاغلاق إلا أنهم رفضوا الانصياع للأمر وقالوا للبوليس لن نرجع الى دورنا وننظر الى أولادنا يموتون جوعا ، ووقعت بينهم والشرطة مناوشات افضت لاصابة احدهم .

فى هذا الظرف كيف يمكن للحكومة ان تمدد من جديد الاغلاق كما يشاع والناس قد بلغ بهم التعب مبلغا عظيما؟ يقال – والله اعلم – ان الحكومة بصدد تمديد الاغلاق الذى اوشك على الانتهاء ، وتقول الارهاصات ان الحكومة تخشى من خروج مسيرة ضخمة فى الثلاثين من يونيو (بعد يومين) والعنوان المعلن لها هو تصحيح مسار الثورة ، مع ارتفاع اصوات – ويمكن ان تلقى تأييدا فى الموكب – بالدعوة لاسقاط قحت وحكومتها ، ويقال ان الحكومة وخوفا من خروج مسيرة شبيهة بتلك التى حدثت يوم 30 يونيو الماضى وكانت استفتاء حقيقيا على توجه الشارع ومطالبته بالحكم المدنى مما قطع الطريق على العسكر وحملهم على الرضوخ ، والان تخشى هذه الحكومة من تعاظم قوة الموكب المعلن له مما يعنى انعو ان اختبار حقيقى لشعبيتها وتخاف ان تتضح الصورة للناس كما هى لذا تفكر الحكومة – كما فى التكهنات – ان تمدد الاغلاق وبالتالى تظل الجسور بين المدن الثلاثة مغلقة مما يعنى ان الموكب سيقتصر على ابناء الخرطوم وفى هذا نفوت للفرصة على المراهنين على طرح الثقة فى الحكومة وسلب شرعيتها وتركها فى العراء ، فهل حقا على الناس التهيؤ لاسبوع آخر من الاغلاق ؟ لاندرى ، وستكشف لنا الأيام ما خفى علينا ، والله ورسوله اعلم.