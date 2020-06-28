نزار حامد يعد بظهور مثالي في بطولة الممتاز

الخليج 365 :
وعد لاعب الهلال والمنتخب الوطني الاول نزار حامد جماهير الازرق بظهور مميز في بقية مواجهات الدوري الممتاز وتعويض عشاق الهلال فترة الغياب.
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