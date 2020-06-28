التاريخ: 28-يونيو-2020
0 مشاهدة
وقفة احتجاجية لعمال مشروع النظافة بمحلية شرق النيل.. أهم المطالب زيادة المرتبات من ١٣٠٠، التأمين الصحي، والمطالبة بهيكلتهم، حيث ما زالوا يعملون وفق عقودات محلية.
واغلق المحتجون بحسب صحيفة الجريدة، طريق الحاج يوسف الرئيس مطالبين بمقابلة المدير التنفيذي الذي اعتذر بسبب إغلاق الكباري.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الآن.. وقفة احتجاجية لعمال النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.