الآن.. وقفة احتجاجية لعمال النظافة

وقفة احتجاجية لعمال مشروع النظافة بمحلية شرق النيل.. أهم المطالب زيادة المرتبات من ١٣٠٠، التأمين الصحي، والمطالبة بهيكلتهم، حيث ما زالوا يعملون وفق عقودات محلية.

Advertisements

واغلق المحتجون بحسب صحيفة الجريدة، طريق الحاج يوسف الرئيس مطالبين بمقابلة المدير التنفيذي الذي اعتذر بسبب إغلاق الكباري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)