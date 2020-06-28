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إرتفاع كبير في اسعار الخراف قبل عيد الاضحى

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شهاب محمد - الخرطوم - الثروة

الخليج 365 :

شكا تجار مواشي باسواق محلية امدرمان من ركود في عملية البيع مع ارتفاع كبير في سعر الخراف.

وقال التاجر أيوب حسن صاحب تاجر خراف بسوق قندهار غرب امدرمان ل(السوداني الدولية) إن الأسعار تتراوح ما بين (20-15) الف جنيه
وارجع الارتفاع لقلة الطلب على الشراء من قبل المواطنين بجانب الصرف الضخم على المواشي من ترحيل داخلي وعليقة ورعاية.

من جانبه توقع التاجر عبد القادر سليمان ارتفاع مضاعف في الأسعار مع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك وقال للصحيفة إن الموسم سيشهد ارتفاعا بنسبة ( 200%) للاسعار وتوقع ان تتجاوز ال(25) ألف جنيه بسبب عدم التصدير للهدي الذي تاثر بجائحة وغيره من الاسباب.
ويخشى مواطنون عدم امكانية توفير الاضحية هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي وزيادة الأسعار.

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