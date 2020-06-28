العاملون بشركة ناشونال ابستريم يرفضون قرارات الفصل وينفذون وقفة إحتجاجية

أعلنت لجنة تجمع العاملين بشركة ناشونال أبستريم سوليوشنز- إحدى روافد شركة سودابت النفطية، رفضها لقرار فصل العاملين البالغ عددهم (700) عامل، وفقاً للمبررات الواردة في خطاب إدارة الشركة، وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم امام وزارة الطاقة والتعدين وشركة “سودابت”.

وقالت اللجنة إن كل الإخفاقات في الشركة ناتجة عن سوء الإدارة ولا علاقة لها بالعاملين.

وأكد متحدث باسم اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، أنهم يستعدون لتنظيم وقفات احتجاجية بوزارة الطاقة والتعدين ورئاسة الشركة للمطالبة بمساواة عمال الحقول بعمال المكاتب في الحقوق إذا كانت الشركة مصرة على الإستغناء عن العاملين.

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ويرى العاملون في الحقول أن الشركة منذ تأسيسها ميزت عنهم من هم بالمكاتب بمخصصات في العقود، ولم تستجب لطلباتهم بالمساواة، وأشاروا إلى أنهم هم المنتجون الحقيقيون.

وأوضحوا أن اللجنة الممثلة للعاملين اجتمعت مع الإدارة أكثر من مرة منذ رمضان الماضي، وأن الإدارة السابقة لم تنفذ وعودها تجاههم باستثناء زيادة طفيفة في الرواتب لا تلبي الطموح.

وذكر عمال الشركة أنهم لم ينالوا كل المستحقات من علاج وتدريب وتأهيل وغيره.

وقبل يومين، دعا العاملون بشركة ناشونال أبستريم سوليوشنز، لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، لإجراء تحقيق عاجل حول الشركة ومزاعم مجلس الإدارة بفشلها، لتفادي قرار حل الشركة وتسريح نحو (700) عامل بدعوى أن الشركة غير منتجة ولا تحقق أي أرباح.

واتهمت لجنة تجمع العاملين، مجلس إدارة الشركة بالفشل في إدارة الشركة والسعي لحلها وتسريح العاملين دون إنصافهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)