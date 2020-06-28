تظاهرات بأمبدة احتجاجا على قطوعات الكهرباء

التاريخ: 28-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة شهدت محلية أمبدة احتجاجات من المواطنين بسبب عدم توفر مياه الشرب لاستمرار قطوعات الكهرباء واشعلوا اطارات السيارات. Advertisements وقال عضو بلجان المقاومة بسوق ليبيا بحسب صحيفة الجريدة، خرج المواطنون بالأحياء المجاورة للسوق لان انقطاع الكهرباء ادى الى ارتفاع سعر جركانة المياه ليبلغ ٥٠جنيها، واردف في أثناء مرور الموكب بالسوق التقى بمواكب دعائية لمليونية 30 يونيو. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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