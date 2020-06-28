ضبط دقيق مدعوم بولاية نهر النيل

تمكنت الادارة العامة للشرطة الامنية بولاية نهرالنيل من ضبط 40 جوال دقيق مدعوم زنة 50 كيلو انتاج شركة الخباز داخل موقع بحي الفكي مدني بمدينة عطبرة معد للتهريب.

وتفيد متابعات بحسب صحيفة الجريدة، ان حيثيات البلاغ تعود لتوفر معلومة لفرعية الشرطة الأمنية بمدينة عطبرة عن تهريب لسلعة الدقيق بأحد الأفران بإحياء المدينة فتم تكليف فريق ميداني من الفرعية وقوة الطوف التي تعمل علي تأمين انسياب السلع الاستراتيجية للقبض علي المتورطين.

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وبعد تحديد زمن تهريب الحصة من الفرن تمت مداهمة الموقع و اتضح أن الكمية المضبوطة 40 جوال دقيق عبارة عن حصة الدقيق للحي المعني و بعلم لجنة الخدمات وصاحب الفرن المخصص له تلك الحصه وتم التلاعب بها بالاشتراك.

وتم تحريز المعروضات والقبض علي صاحب الفرن وعدد3اشخاص من لجنة الحي و إتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهتهم بالقيد 253 تحت المواد 5/8/10 من قانون حمايه المستهلك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)