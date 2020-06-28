قيادي بالشيوعي: مؤتمر شركاء السودان لن يحل تشوهات الاقتصاد

أكد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن مؤتمر شركاء السودان لن يحل المشاكل والتشوهات التي تحيط بالاقتصاد الوطني وشدد على أن أيجاد الحلول للاقتصاد تكمن بالداخل وليس الخارج وأكد على ضرورة توظيف العائدات والاموال في التنمية والمناطق المهمشة.

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ووصف كرار في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد ببرلين أنه بمثابة الانفتاح على العالم لانه جاء بعد سنوات طويلة أمتدت لاكثر من ثلاثين عام ووصف الخطوة بالايجابية ، الا أنه عاد ليؤكد أن حل مشاكل الاقتصاد الوطني تكمن بالداخل وليس بالخارج ودلل على ذلك بالدعومات والاموال التي كان يتلقاها النظام البائد وقطع بأن السودان لم يكن يوما يعاني من شح في الموارد في كافة أنحاء البلاد ، وقلل من مؤتمر برلين ، باعتبار أنه لايعول عليه كثيرا في أيجاد حلول للاقتصاد المحلي من أرتفاع سعر الصرف ومعالجة التضخم بجانب مشاكل البطالة ، وأوضح أن المؤتمر سينبه الخبراء الى أن الحلول تكمن بالداخل وليس بالخارج ، وطالب بعدم الاعتماد على القروض والمنح فقط داعيا الحكومة الانتقالية الي أنتهاج الشفافية والوضوح حول كيفية توظيف تلك الاموال سواء كانت في مناطق الحروب أو غيرها و حذر كرار من توظيفها في رصف الطرق مؤكدا أن ذلك يعني أعادة أنتاج الازمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)