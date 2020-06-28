مدير مستشفى الشهداء بالدروشاب يكشف عن وفيات بكورونا

كشف دكتور معاوية على دبورة مدير مستشفى الشهداء بالدروشاب شمال عن حدوث وفيات بفايروس كورونا من المترددين على المستشفى بلغت ٧ وفيات خلال شهري مايو ويونيو من جملة ٢٩ حالة اشتباه بالمرض الفيروسي القاتل لكن الدكتور دبورة استدرك بالقول بأن هنالك حالات وفيات لمرضى آخرين يصلون إلى المستشفى خاصة خلال شهر رمضان الماضي وعيد الفطر المبارك لكنهم لا يستطعون الجزم بأن تلك الوفيات بسبب كورونا.

Advertisements

واشتكى الدكتور معاوية دبورة بحسب صحيفة الجريدة، من الضغط وكثرة التردد على المستشفى في ظل انتشار جائحة كورونا مجتمعيا مبينا بأن التردد أكثر من قدرة استيعاب المستشفى خاصة وأن الشهداء تظل هي المستشفى الوحيدة بمحلية بحري التي تعمل بها اربعة أقسام أساسية من بينها الجراحة والباطنية والنساء والولادة ولفت إلى أنهم اشتكوا لوزارة الصحة التي زادت استحقاقات المستشفى المادية إلى ثمانمائة الف جنيه شهريا كما زادت استحقاقات الكوادر الطبية العاملة في فرز كورونا وزودتهم بالالبسة الواقية التي لم تكن تتوفر حتى مايو الماضي مبينا بأن الوزارة ارسلت كذلك خصصت فريقا فنيا تفقد البنية التحتية بالمستشفى ورفعت توصياته إلى مدير عام الوزارة بغرض زيادة المباني لاستيعاب اي حالات مرضية لحوالي مليون نسمة بمنطقة بحري شمال التي تكثر امتداداتها من جنوب حي الصافية حتى حدود ابو دليك بجانب الحالات الواردة من مدينة امدرمان والحاج يوسف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)