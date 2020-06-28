اعتصام لجنة معلمي الجزيرة يبدأ اليوم

تدخل لجنة المعلمين بولاية الجزيرة اليوم في اعتصام مفتوح أمام مباني حكومة الولاية احتجاجا على عدم صرف مرتبات شهر مايو المنصرم بجانب فروقات شهرابريل طبقا للهيكل الراتبى الجديد.

Advertisements

وتوقعت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الجريدة، انضمام العاملين بالوزارات والمحليات للاعتصام المفتوح ، وكشفت مصادر ماذونة عن دخول وفد من وزارة المالية الاتحادية أمس في اجتماع مع مدير عام وزارة المالية بالجزيرة أمس للتوصل إلى حل قضية مرتبات العاملين وسد العجز فيها .

وكانت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة وعدد من العاملين بالمؤسسات الأخرى قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام مباني حكومة الولاية بشارع النيل بودمدني وهتفوا بشعارات الثورة .و طالبوا في الوقفة بدفع استحقاقاتهم كاملة بجانب كنس رموز النظام البائد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)