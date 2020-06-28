حادث سير مروع يتسبب في وفاة وإصابة 5 أشخاص بينهم مريض كورونا في طريقه إلى الخرطوم

التاريخ: 28-يونيو-2020
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لقي أحد المنومين بمركز العزل الرئيسي بعطبرة مصرعه واثنين من مرافقيه في حادث مروري في الساعات الأولى من فجر السبت بطريق التحدي.
وتعود تفاصيل الحادث بحسب صحيفة السوداني، لإصطدام عربة اسعاف تقل احدي الحالات المحولة من مركز العزل «A» بعطبرة لتلقي المزيد من الرعاية الطبية بالخرطوم واثنين من مرافقيه بشاحنة في الطريق المعاكس بمنطقة الزيداب مما أدي لوفاة طه حامد «70» عام، من منطقة الباوقة لحظة وقوع الحادث.
ليلحق به فيما بعد مرافقيه وهما شقيقه بابكر حامد وابنه المهندس يحيى طه «22 » عام فيما، تعرض دكتور عمر زكريا الكادرالطبي المرافق له وسائق الأسعاف لأصابات طفيفة ليتم احتجازهما بمستشفى عطبرة لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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