تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى (12) يوليو القادم

التاريخ: 28-يونيو-2020
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أعلنت سلطة الطيران المدنى عن تمديد اغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران حتى ١٢ يوليو القادم.
وبحسب سونا، صرح بذلك السيد عبدالحافظ عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدنى موضحا إن تجديد الاغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح غد الاحد – موعد انتهاء فترة الإغلاق الحالية – ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الاحد ١٢ يوليو القادم.
مشيرا إلى أن القرار استثنى كل من رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، رحلات المساعدات الإنسانية و الدعم الفني و الإنساني، رحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.
تجدر الإشارة إلى ان السودان بدأ أغلاق مطاراته أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي بقرار من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في إطار إجراءات مجابهة جائحة كورونا. ويتم تمديده وفقا لإجراءات اللجنة العليا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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