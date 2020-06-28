عاجل.. إخلاء منطقة وسط الخرطوم والفنادق والشقق الفندقية مع تفتيش وقائي بالكلاب الشرطية

التاريخ: 28-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قررت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، إخلاء منطقة وسط الخرطوم والفنادق والشقق الفندقية، فجر اليوم. كما سيتم بحسب صحيفة السوداني، إخلاء المرافقين المتواجدين بمحيط مستشفيات وسط الخرطوم، نسبة لرصد تجمعات اكبر من عدد المرضى. Advertisements وسيجرى تفتيش وقائي بواسطة الأدلة الجنائية والكلاب الشرطية والأجهزة الامنية ذات الصلة، لوسط العاصمة، تحسباً لأي تهديدات أمنية في يوم 30 يونيو المقبل. ورفعت القوات الأمنية درجة الجاهزية والاستعداد القصوى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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