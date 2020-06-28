عاجل| قرار هام بشأن مطار الخرطوم.. تعرف عليه

الأحد 28 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم.



وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدنى للوكالة ”تجديد الاغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو القادم“.

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى ”رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان“.