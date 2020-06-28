ياسر العطا: المؤسسة العسكرية ستؤمن مسيرات (30) يونيو

أكد الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي اكتمال الإجراءات لتأمين احتفالات البلاد والثوار بذكرى مسيرات ومواكب الثلاثين من يونيو مشيرا الى وضع خطة أمنية متكاملة لحماية الإحتفالات من أي مهددات .

وقال العطا في تصريحات صحفية وفق صحيفة السوداني عقب الإجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري اليوم وفق سونا ” نؤكد أن المؤسسة العسكرية وضعت من الخطط ما هو كفيل بحماية شباب الثورة في كل مكان من ارض الوطن في مظاهر احتفالاتهم” .

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وقال العطا “نامل ان تخرج الإحتفالات في ثوب حضاري مدني يعبر عن كبرياء وعزة هذه الثورة المجيدة” مبينا أن كل القوات من الجيش والدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات تحت أمر الشعب ويعملون ويسهرون على راحة المواطنين والثوار .

وقال أن القوات ستقوم بتأمين المواطنين وتأمين كل ميادين ومواقع الإحتفالات والمناطق التي تكون فيها مظاهر الاحتفالات من مسيرات ومواكب وكل ما هو مناسب للتعبير عن فرحة الجمهور في يوم من ايام انتصار الثورة المجيدة .

وترحم العطا على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين قال أنهم عبدوا الدرب لسودان حر مستقل ديمقراطي .

وقال العطا “نؤكد نحن في القوات المسلحة والقوات النظامية جزء أصيل من هذا الشعب العظيم تاريخا وحاضرا ومستقبلا ” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )