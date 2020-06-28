تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا وتناقص حالات الوفيات بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بو لاية البحر الاحمر عن تسجيل ( ٣ ) اصابة جديدة بفيروس كورونا اضافة الي تسجيل حالة وفاة واحدة حيث سجلت جميع الحالات المؤكدة والوفيات الجديدة بمحلية بورتسودان واكدت وزارة الصحة بالبحر. الاحمر وفق التقرير الوبائي الصادر من الادارة العامة للطوارى ومكافحة الأوبئة ارتفاع الحالات المؤكدة تراكميا الي (151) حالة منذ بداية الاصابات بالسودان و (54) حالة شفاء و (27) حالة وفيات٠ و(70) حالة نشطة Advertisements ٠ وأشار التقرير الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب المحليات المتاثرة (149) بورتسودان وحالة واحدة بكل من محليات سنكات وطوكر ٠ وسجلت الحالات الجديدة الثلاثة بمحلية بورتسودان وشددت الوزارة الي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لبس الكمامة وغسل الايدي والتباعد الاجتماعي وآداب العطس والسعال الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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