مؤتمر صحفي للكيانات الصيدلانية حول ازمة الدواء

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تعقد الكيانات الصيدلانية مؤتمرا صحفيا الاحد فى الساعة ١٢من ظهر يوم غدا الاحد بمقر تجمع المهنيين بقاردن سيتي للحديث حول أزمة الدواء في السودان .

ويشار إلى أن الكيانات الصيدلانية هي، تجمع الصيادلة المهنيين، لجنة صيادلة السودان المركزية، التجمع الصيدلي، اللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية، اللجنة التسييرية لموزعي الأدوية، لجنة ملاك الصيدليات بالخرطوم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )