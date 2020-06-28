التاريخ: 27-يونيو-2020
0 مشاهدة
تعقد الكيانات الصيدلانية مؤتمرا صحفيا الاحد فى الساعة ١٢من ظهر يوم غدا الاحد بمقر تجمع المهنيين بقاردن سيتي للحديث حول أزمة الدواء في السودان .
ويشار إلى أن الكيانات الصيدلانية هي، تجمع الصيادلة المهنيين، لجنة صيادلة السودان المركزية، التجمع الصيدلي، اللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية، اللجنة التسييرية لموزعي الأدوية، لجنة ملاك الصيدليات بالخرطوم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي للكيانات الصيدلانية حول ازمة الدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.