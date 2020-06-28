تخصيص ١٢%من برامج الحماية إلاجتماعية لذوي الإعاقة

التاريخ: 27-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements إعتمد مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم د.بشري حامد أحمد الأمين توصية مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بتخصيص نسبة ١٢% من برامج الحماية إلاجتماعية للهيئات والمؤسسات الحكومية نسبة لزيادة إحصائية الأشخاص ذوي الإعاقة التي بلغت ١٥% من جملة سكان الولاية . وقد وجه حامد كافة هيئات وإدارات وزارة التنمية الإجتماعية وتشمل إدارات التنمية الإجتماعية بالمحليات وديوان الزكاة وهيئة التأمين الصحي وصندوق التمكين الاجتماعي ومؤسسة التنمية الإجتماعية ومفوضية العمل الطوعي والإنساني بتخصيص هذه النسبة التي سيتم توزيعها بين شرائح الإعاقة الأربعة بالتساوي ، كما خاطب أمانة حكومة ولاية الخرطوم لتوجيه هيئات ومؤسسات الولاية العاملة في مجال الحماية إلاجتماعية لتنفيذ هذه النسبة ويعد القرار نقلة في إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان شمولهم في كافة السياسات والبرامج الحكومية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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