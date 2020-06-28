عاجل.. تعرف على تحركات الجيش لحماية احتفالات 30 يونيو

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الأحد 28 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، السبت، أن الجيش وضع خطة لحماية الشباب خلال تظاهراتهم يوم 30 يونيو الجاري.
وشدد العطا في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري اليوم، أنه تم اكتمال الإجراءات لتأمين احتفالات البلاد والثوار بذكرى مسيرات ومواكب الثلاثين من يونيو، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".
وأضاف عضو مجلس السيادة: "نأمل أن تخرج الاحتفالات في ثوب حضاري مدني يعبر عن كبرياء وعزة هذه الثورة المجيدة".
وقال العطا: إن كل القوات من الجيش والدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات تحت أمر الشعب ويعملون ويسهرون على راحة المواطنين.
ونوه عضو مجلس السيادة، على أن القوات المسلحة والقوات النظامية جزء أصيل من الشعب.
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