الهلال لم يحسم ملف التدريب واستمرار النقر وارد 

التاريخ: 27-يونيو-2020
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على الرغم من أن مجلس الهلال شرع فعلياً في مفاوضات مع الغاني كواسي أبياه؛ ليقود الفريق في الفترة المقبلة.
غير أن المؤكد أن المجلس لم يحسم ملف التدريب بشكل كامل، وما تزال فرصة الفاتح النقر في مواصلة مهمته واردة – بحسب مصدر موثوق – وذلك حال لم يوفق المجلس في التعاقد مع الغاني.
وبحسب اليوم التالي، تولى النقر المهمة خلفاً للمصري حمادة صدقي، ويبدو استمرار النقر وارد بشدة؛ بإفادة من مصادر مؤكدة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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