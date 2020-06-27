قوي الحرية والتغيير والجبهة الثورية المفاوض يناقشان القضايا العالقة

التاريخ: 27-يونيو-2020
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إلتقى وفد من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بوفد الجبهة الثورية المفاوض الذي وصل للخرطوم برفقة فريق وساطة دولة جنوب السودان لنقاش القضايا العالقة في مسار التفاوض والحوار مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية.
إتسم اللقاء بالنقاش الجاد حول قضايا السلام واستكمال مهام الثورة؛ وناقش بعمق التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية وأكد على تثمين الخطوة الشجاعة التي قام بها وفد الجبهة الثورية المفاوض بالقدوم إلى الخرطوم لنقاش القضايا العالقة؛ والتي تثبت جديتها وإرادتها في الوصول لاتفاق سلام عادل.
وأشاد وفد الجبهة الثورية بالتفاعل الإيجابي من مكونات السلطة الانتقالية مع قضايا السلام؛ وأكد أن الحوارات التي انخرطت فيها أرسلت رسائل إيجابية بإمكانية حدوث اختراق في القضايا العالقة.
وأمن الطرفان على ضرورة استمرار الحوارات وتكثيفها بغرض الوصول لحلول لما تبقى من قضايا؛ وتوقيع اتفاق السلام في أقرب فرصة ممكنة.
كما ناقش الطرفان الوضع داخل الحرية والتغيير؛ وأمنا على العمل الجاد سوياً لإنهاء التباينات داخل التحالف وتمتين وحدته وتطويرها بما يقوي الجبهة السياسية للسلطة الانتقالية؛ ويمكنها من أداء المهام الملقاة على عاتقها.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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