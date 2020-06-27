قرارات للجنة الامنية بولاية الخرطوم بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو

أصدر د. يوسف آدم الضي والى ولاية الخرطوم المكلف رئيس لجنة تنسيق أمن الولاية بيانا حول مقررات اجتماع لجنة أمن الولاية فيما يتعلق بذكرى الثلاثين من يونيو جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

مواطنو ولاية الخرطوم الشرفاء-تحية إجلال وتقدير نبعثها لكم وثورة ديسمبر تمضي بخطى حثيثة لتحقيق شعاراتها وفاءً للشهداء والمفقودين والمصابين.

نحي ثوار ديسمبر الأغر ونحن نعانق الذكرى الأولى للثلاثين من يونيو المبارك الذي منحنا الكرامة والشجاعة والقوة ورجح كفة الثورة وخلق التوازن وشيع الانقاذ الى مثواها الأخير.

المواطنون الكرام

تدركون حجم المسئوليات الجسام والمعركة التى تخوضها الحكومة للخروج من الخراب الممنهج الذى جثم على صدر شعبنا ثلاثين عاماً وتعمل جاهدة لإزالة التمكين وتعبيد طريق الثورة ومع ذلك فالمسيرة ماضية وما شهده السودان قبل يومين من دعم ومؤازرة من شركاء المجتمع الدولى وبشريات السلام القادم بإرادة شعبنا يؤكد أننا فى المسار الصحيح ومشوار الميل يبدأ بخطوة.

وحتى نحافظ على اهداف ومبادئ الثورة دعونا لجنة امن ولاية الخرطوم للانعقاد اليوم لاتخاذ ترتيبات كافية لتأمين إحتفالات الثلاثين من يونيو حتى تخرج بسلمية تامة عرفاناً لمبادئ ثورة ديسمبرالتى أذهلت العالم وقدمت صورة حضارية صارت أيقونه نالت أعجاب الجميع .

الاخوة والاخوات الكرام

وضعت لجنة أمن الولاية خطة أمنية محكمة إشتملت على عدة محاور أكدت من خلالها على التنسيق التام بين كافة الأجهزة الأمنية والنظامية وتخدم الخطة بشكل أساسى تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطن وفى ذات الوقت فإن الأجهزة الأمنية على أهبة الإستعداد وفى كامل الجاهزية من حيث توفرالمعلومات عن مخططات المتربصين والمندسين الذين يخططون لجر الاحتفالات الى هاوية التخريب وإحداث الفوضى وتؤكد اللجنة أنها ستتصدى بقوة وحسم لاي مظاهر تفلت، ولتحقيق هذه الخطة إتخذت القرارات التالية :-

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قفل الكبارى قفلاً كاملاً بدون إستثناءات يومى التاسع والعشرون والثلاثين من يونيو ويشمل القفل المعابر للولايات دخولاً وخروجا .

قفل الاسواق والمحال التجارية والخدمية حتى لا تكون عرضه لإستهداف المندسين.

تجميد إصدار تصاريح مرور جديدة لحين إشعار آخر .

التشديد على الحظر الصحى والالتزام الكامل بالموجهات والاشتراطات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا.

تأمين موقف المواد التموينية ليومى 29 و30 يونيو وتسليم حصص دقيق الخبز كاملة وتأمين موقف المواد البترولية.

مصاحبة وكلاء النيابة لقوات التأمين لأتخاذ الاجراءات القانونية ميدانياً فى مواجهة المتفلتين .

تناشد اللجنة الثوار والمواطنين عامة ضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية فى الحفاظ على سلمية الاحتفالات وعدم التعدى على المقار الحكومية وممتلكات المواطنين والابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية.

تناشد اللجنة الثوار بضرورة اليقظة بالتبليغ الفورى عن المندسين وإبلاغ القوات النظامية بوجودهم وعدم الدخول معهم فى مواجهات مباشرة وذلك إفشالاً لمخططهم الساعي الى جر الاحتفالات الى مستنقع العنف .

المواطنون الكرام

تؤكد لجنة امن الولاية ان النفس البشرية غالية وأننا فقدنا أرواحاً عزيزة ولن نسمح مجدداً بتجدد العنف وندعو الجميع الى التعاون الكامل مع السلطات المختصة لإنجاح هذه الخطة وفاءً لذاك اليوم التاريخي (الثلاثين من يونيو ).

التحية لشهدائنا … والعودة المجيدة لمفقودينا

وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير للوطن

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. يوسف ادم الضي

والى ولاية الخرطوم – رئيس لجنة تنسيق أمن الولاية

الخرطوم(أخبار الخليج 365)