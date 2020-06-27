مبارك الفاضل : لن تتسلم وزارة المالية دولاراً واحداً من تبرعات مؤتمر برلين

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، أن مبلغ ١،٨ مليار دولار التي أعلن عنها في مؤتمر برلين أمس، لن تذهب لتمويل الانتاج او الخدمات ولن تستلم منها وزارة المالية دولارا واحدا، بل سيذهب الجزء

النقدي منها ويتراوح بين ٦٠٠ ستمائة الى ٨٠٠ ثمانمائة مليون دولار الى صندوق البنك الدولي الموجه لتمويل دعم الأسر الفقيرة لمدة ١٨ شهرًا، بواقع خمسة دولار للفرد وفق اصرار وزير المالية وحكومته وبقية المبلغ البالغ حوالي ٨٠٠ ثمانمائة الى مليار دولار سيوجه الى الدعم الإنساني والأسري والفني مباشرة بواسطة المانحين.

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وبحسب صحيفة السوداني، قال المهدي في بيان له، اليوم، أنه سينتج عن ذلك استمرار حالة الركود التضخمي والبطالة والغلاء.

وطالب المهدي بأحداث تغيير عاجل في تركيبة الحكم الحالية حتى يتسني الحفاظ على مكتسبات الثورة وتدارك الانهيار الاقتصادي المتسارع واعادة توظيف الدعم.الدولي لتمويل الانتاج والخدمات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)