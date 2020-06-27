الحكومة : تخصص (4) أولويات لصرف مبالغ الدعم الخارجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تتجه الحكومة السودانية ، لصرف مبالغ دعومات ومساعدات مؤتمر شركاء السودان، وفق محاور الدعم النقدي المباشر للأسر، مكافحة جائحة كورونا ، إعفاء الديون ، تنفيذ مشاريع مشتركة مع الدول.

وكشفت رئيس الجهاز القومي للاستثمار، مسؤول تنمية القطاع الخاص ، هبة محمد علي ، عن هذه الترتيبات الحكومية ، وقالت ل(السوداني) إن الحكومة ستخصص اكثر من ثلثي المبلغ ، للدعم النقدي المباشر للاسر ، المتأثرة بجائحة كورونا ، وتضررت من الاغلاق فئة (رزق اليوم باليوم) ، ثم استمرار صرف الحكومة على مكافحة كورونا، وتلبية الاحتياجات الطارئة، بجانب استخدام جزء من المبالغ في إعفاء الديون الخارجية، اضافة لتنفيذ مشاريع تنموية سبق تحديدها ، واخرى (خليط) بحسب رؤية الشراكة والتعاون مع الدول ، وشددت على أن هذه المحاور ذات اولوية، واضافت: جائحة كورونا أثرت سلبا على اداء الدولة عامة.

واكدت أن جهود ومساعي (أصدقاء السودان) بدأت منذ اكتوبر الماضي، واشارت الى ان الفترة الماضية ظلت تشهد اجتماعات ومشاورات في هذا الشأن ويذكر أن السودان، تلقى دعما عاجلا للاحتياجات الضرورية بنحو ١.٨ مليار دولار من قبل الدول، في مؤتمر شركاء السودان ببرلين.