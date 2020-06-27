خبراء يدعون لرفض شروط البنك الدولي والاعتماد على الإنتاج

الخليج 365 :

وجدت تلميحات الحكومة بقبولها لشروط البنك الدولي برفع الدعم كاملا عن جميع السلع والخدمات مقابل الحصول على 1.9 مليار دولار كتمويل مالي استنكار عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والسياسيين .

وأوضح الدكتور أحمد حسن وراق الخبير والمحلل الاقتصادي انه لا يمكن رفع الدعم عن السلع والخدمات مرة واحدة كاملا مبينا ان هناك سلع وخدمات لابد أن تدعمها الدولة لصالح الفقراء مثل الصحة والتعليم والدقيق والكهرباء.

وأضاف د. احمد انه من المفترض أن يتم رفع الدعم بالتدريج مشددا ان رفع الدعم بدون دراسات مسبقة سيزيد الفقراء فقرا والاغنياء غني وسيعمق الازمات الاقتصادية وسيخلق فجوات اجتماعية يصعب تضييقها مما سيؤدي لانتشار الجريمة والفساد.

وعلى صعيد متصل أكد الدكتور ناجي على بشير الخبير والمحلل السياسي ان رفع الدعم كاملا عن السلع والخدمات خاصة الدقيق والكهرباء سيؤدي لخلل أمني كبير وثورات أخرى على غرار ثورتي 2013 و2019 . وقال د. ناجي ان رفع الدعم كاملا سيؤدي لارتفاع غير مسبوق في أسعار كل السلع حتى تلك التي لاعلاقة لها برفع الدعم وسيجعل العملة السودانية تنهار أمام العملات الحرة الأخرى خاصة الدولار الأمريكي وان عودة الاقتصاد لحالته الطبيعية ستكون مستحيلة. وزاد ناجي ان الحل الوحيد للخروج من أزمات السودان الاقتصادية هو الإنتاج وتفجير طاقات الشباب واستغلال الموارد الضخمة التي يتمتع بها مؤكدا ان ذلك يحتاج لارادة سياسية شجاعة تنظر للداخل بدلا من الاعتماد على الخارج والقروض والهبات ذات الشروط السياسية.