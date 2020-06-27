هدف قاتل يعطل البارسا ويقدم أغلى هدية للريال

الخليج 365 :

وجه المهاجم الإسباني المتألق إياغة أسباس رصاصة “قاتلة” لطموح برشلونة بالحفاظ على لقب الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت، مقدما هدية لريال مدريد المتصدر.

وأحرز إياغو أسباس، مهاجم منتخب إسبانيا، هدفا رائعا قرب النهاية، من ركلة حرة، ليقود سيلتا فيغو للتعادل 2-2 مع برشلونة، ويوجه ضربة لآمال ضيفه في المنافسة على لقب الدوري.

وتقدم لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 20 بعدما نفذ ليونيل ميسي ركلة حرة بشكل رائع، حيث أرسل الكرة إلى رأس زميله بدلا من التسديد من حافة المنطقة نحو المرمى.

وأدرك الروسي فيدور سمولوف التعادل لسيلتا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتلقى سواريز تمريرة أخرى متقنة من ميسي ويسدد كرة بقدمه اليسرى من زاوية ضيقة ليتقدم برشلونة في الدقيقة 67.

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لكن قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي سجل أسباس هدف التعادل من ركلة حرة على حافة المنطقة، سددها باتقان بمحاذاة الجدار البشري.

وكاد سيلتا فيغو أن يخطف الانتصار من برشلونة في الوقت بدل الضائع، إلا أن المهاجم ناتشو أضاع كرة سهلة أمام المرمى، وسددها في بطن الحارس تير شتيغن.

وسينفرد ريال مدريد بالصدارة، بفارق نقطتين، في حال انتصاره على إسبانيول مساء الأحد.