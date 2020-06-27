اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هدف قاتل يعطل البارسا ويقدم أغلى هدية للريال

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - 3 أشياء يمكن أن تدمر خلال هذا الموسم

الخليج 365 :

وجه المهاجم الإسباني المتألق إياغة أسباس رصاصة “قاتلة” لطموح برشلونة بالحفاظ على لقب ، مساء اليوم السبت، مقدما هدية لريال مدريد المتصدر.

وأحرز إياغو أسباس، مهاجم منتخب إسبانيا، هدفا رائعا قرب النهاية، من ركلة حرة، ليقود سيلتا فيغو للتعادل 2-2 مع برشلونة، ويوجه ضربة لآمال ضيفه في المنافسة على لقب الدوري.

وتقدم لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 20 بعدما نفذ ليونيل ركلة حرة بشكل رائع، حيث أرسل الكرة إلى رأس زميله بدلا من التسديد من حافة المنطقة نحو المرمى.
وأدرك الروسي فيدور سمولوف التعادل لسيلتا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتلقى سواريز تمريرة أخرى متقنة من ميسي ويسدد كرة بقدمه اليسرى من زاوية ضيقة ليتقدم برشلونة في الدقيقة 67.

Advertisements

لكن قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي سجل أسباس هدف التعادل من ركلة حرة على حافة المنطقة، سددها باتقان بمحاذاة الجدار البشري.

وكاد سيلتا فيغو أن يخطف الانتصار من برشلونة في الوقت بدل الضائع، إلا أن المهاجم ناتشو أضاع كرة سهلة أمام المرمى، وسددها في بطن الحارس تير شتيغن.

وسينفرد بالصدارة، بفارق نقطتين، في حال انتصاره على إسبانيول مساء الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدف قاتل يعطل البارسا ويقدم أغلى هدية للريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا