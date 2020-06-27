جورج نادر .. هذه اعترافاته عن دوره في حصار قطر بالملايين التي كان يُغدقها عليه ابن زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يكن رجل الأعمال الأميركي اللبناني جورج نادر المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد متحرشاً وشاذاً جنسياً فقط، بل لعب أدواراً خبيثة لصالح “بن زايد”، لعلّ أبرزها دوره في حصار قطر.

وأصدرت، الجمعة، محكمة فدرالية في ولاية فرجينيا الأميركية حكما بالسجن 10 سنوات على جورج نادر، بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال.

وكان نادر من بين الشخصيات التي خضعت لاستجواب، روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية “التدخل” الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، بسبب علاقته بدولة الإمارات.

وجاء في شهادة الشاذ جورج نادر التي وردت في تقرير مولر الرسمي بشأن دوره في حصار قطر، اعترافاً باستلامه مبالغ مالية من محمد بن زايد للتعاقد مع شركة “ويكيستريت” التي تأسست في إسرائيل عام 2010 وإتخذت من واشنطن مقراً لها، وقد نص التعاقد على تقديم استشارات جيوسياسية حول خطة حصار قطر.

وبعد تنصيب الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب، نسق إجتماعاً حضره كل من (جويل زامل) صاحب شركة “ويكيستريت”، و (مايكل فلين) مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، واللواء السعودي (أحمد عسيري) النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية؛ كجزء من الجهود الإماراتية – السعودية للضغط على إدارة ترمب الجديدة حينها ضد قطر.

وبعد تنصيب ترمب قام جورج نادر بتزويد رجل أعمال أميركي مقرب من ترمب “إليوت برويدي” بمبلغ 2.5 مليون دولار حصل عليه من محمد بن زايد لشراء مواقف متشددة ضد قطر.

وفي غضون شهر واحد إتفق “برويدي” مع معهد “هدسون” للدراسات الأمنية، ومؤسسة الدفاع عن الديموقراطية، على تنظيم مؤتمرات بواشنطن تتهم قطر بدعم وتمويل الإرهاب مقابل تمويلات طائلة.

و في نفس الشهر، وبأحد مطاعم نيويورك الفاخرة، قابل “برويدي” عضو الكونغرس “إيد رويس” الذي كان يشغل حينها منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وأقنعه “بمقابل مادي” أن يحضر مؤتمر لـ”مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية”، بتاريخ 32/5/2017 وهو تاريخ إختراق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

أما عن هدف المؤتمر، فكان لنقاش علاقة قطر بإيران، وإتهام قطر بتمويل الإرهاب، وأن يعلن في نهاية المؤتمر بأنه سيتقدم بطلب إلى الكونغرس لتصنيف قطر كدولة داعمة للإرهاب.

وبموجب الإتفاق طُلب منه أن يطلب من الكونغرس:

•تصنيف قطر دولة داعمه للإرهاب

•فرض عقوبات إقتصادية عليها

•نقل القاعدة الأمريكية من قطر إلى أحد دول الحصار.

•وفعلاً قدم الطلب لكن الكونغرس رفضه.

وإعترف جورج نادر، أنه ولكي يضمن موافقة الكونغرس على تصنيف قطر دولة داعمة للإرهاب بأغلبية أصوات منح برويدي أكثر من 600,0000 دولار ، والذي أنفقها على مدار شهرين في تقديم هدايا لبعض أعضاء الكونغرس لكي يقنعهم بالتصويت لصالح مشروع “تصنيف قطر دولة داعمة للإرهاب”.

واعترف جورج نادر كذلك أنه قام بتقديم 2.7 مليون دولار إلى اليوت برويدي لتمويل مؤتمرين في معهد هدسون منها -مؤتمر في أكتوبر 2017 وشارك به كبير مستشاري ترمب سابقاً ستيف بانون حيث إتهم قطر بتمويل الإرهاب وبرر حصارها.

وورد في تقرير مولر كذلك اعتراف جورج نادر بأن الامارات دأبت على تزويده بملايين الدولارات منذ 2012، وكان يضخها في أمريكا لشراء مواقف سياسية ضد قطر بهدف محاربها وعزلها دولياً.

وكانت أغلب تلك التدفقات المالية تتجه لتمويل مؤتمرات سياسية وشراء مواقف بعض أعضاء الكونغرس والصحفيين ضد قطر.