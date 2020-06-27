أسبوعان يفصلان مصر عن أخطر “كارثة” في تاريخها الحديث.. والسيسي عاجز

الخليج 365:

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان له اليوم، السبت، أن إثيوبيا تعتزم بدء ملء سد النهضة في غضون الأسبوعين المقبلين، في تجاهل واضح لمناشدات النظام المصري وضع اتفاقية تنظم هذه العملية التي تضر بأمن مصر المائي وتعد أخطر كارثة تواجهها البلاد في تاريخها الحديث.

وجاءت تصريحات آبي أحمد المهينة للنظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، رغم إعلان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، إنه تم التوافق في ختام قمة إفريقية مصغرة على تشكيل لجنة حكومية من بلاده والسودان وإثيوبيا بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

رئيس الوزراء الإثيوبي قال في بيانه في بيانه: “تعتزم إثيوبيا بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية”، وبحسب البيان، من المقرر مواصلة المفاوضات خلال الأسبوعين.

وقال رئيس الوزراء: “خلال هذه الفترة، تعتزم الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط التي لا تزال مفتوحة”.

وتسبب “سد النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 6ر4 مليارات دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا من وراء إقامة السد توليد الطاقة الكهربية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه.

وشارك السيسي مساء أمس عبر الفيديو كونفرانس في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية سد النهضة.

وترأس القمة المصغرة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وترى السودان حاليا في السد بعض الفوائد بالنسبة لها، ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق.

وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.

وكان السيسي وقع على اتفاقية سابقة مع إثيوبيا لكي تعترف به رئيسا لمصر بعد انقلابه، وهو ما تسبب في إهدار حقوق المصريين من البداية والوصول لهذه المرحلة مسدودة الأفق.