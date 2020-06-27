البرلمان الإيراني يتوعد إسرائيل بـ”رد مؤلم” إذا نفذت خطة الضم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هدد قيادي في البرلمان الإيراني إسرائيل بـ”رد مؤلم” في حال أقدمت على تنفيذ خطتها بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية ندّد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان بـ”مخطط الكيان الإسرائيلي الجديد في ضم أجزاء من الضفة الغربية” مؤكدا أنه “سيلاقي ردا يبعث على ندمه”.
وقال على حساب حسین أمیر عبد اللهیان الشخصي في موقع تويتر إن “أي خطوة يقوم بها الكيان الإسرائيلي المزيف في ضم الضفة الغربية ستواجه برد حازم من المقاومة الفلسطينية يبعث على الندم”.
وأضاف: “لا شك أن المستقبل يصب في صالح الشعب الفلسطيني والمقاومة ولا دور للصهاينة في مستقبل المنطقة”.
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