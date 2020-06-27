مصر تتخذ خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع أزمة سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت مصر، اليوم السبت، عن خطوة تعتبر هي الأولى من نوعها منذ اندلاع أزمة سد النهضة، لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل ودحض المزاعم الإثيوبية في هذا الصدد.

ووفقا لبيان الحكومة المصرية، أطلقت وزارة الهجرة المصرية فيلمًا حول حق مصر التاريخي في مياه النيل بـ 7 لغات.

وأوضح البيان أن “ذلك يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل ودحض المزاعم الإثيوبية في هذا الصدد، حيث قامت وزارة الهجرة بإعداد فيلم توضيحي قصير حول هذا الموضوع”.

وبدورها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن “الفيلم تم إخراجه بسبع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية”.

ودعت وزيرة الهجرة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها، لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر، كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسألة حياة أو موت.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، وتوافق الاتحاد الأفريقي في القمة على تشكيل لجنة حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.