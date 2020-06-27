بعد تصريحات قائد الحرس الثوري.. إيران تزيح الستار عن 4 مفاجآت كبرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أزاح الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، الستار عن المدرعة البرمائية “مكران” وطائرة دون طيار “معراج” ومنظومة رادار “باحث1” ورشاش “ثعبان”.

وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن “القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، قام بإزاحة الستار عن 4 منجزات جديدة تم تصميمها وتصنيعها من قبل مؤسسة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية”.

وأكد اللواء حسين سلامي، أن “الحرس الثوري سيكشف قريبا عن منظومات مذهلة”، مضيفا أن “النقطة المهمة استخدام معدات متفوقة تعد القوات البرية لحرب نظيفة حيث تم العمل على الناحية التدميرية وزيادة الدقة وصغر الحجم والتقنية الآلية وسنشهد دخول أنظمة مفاجئة في المستقبل القريب”. المادة السابقة قطر تتعهد بدفع 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية المقالة القادمة مصر تتخذ خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع أزمة سد النهضة

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