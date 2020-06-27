قطر تتعهد بدفع 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم السبت، عن تخصيص بلاده مبلغ 10 ملايين دولار لإيجاد علاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية “قنا” تعهدت دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لدعم التوصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، بالإضافة إلى مساهمتها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات.

وسجلت السلطات الصحية القطرية لليوم الثاني على التوالي، أقل من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، رصد 879 إصابة جديدة (مقابل 946 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ السادس من أيار / مايو الماضي.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 93663، بما فيها 16328 حالة نشطة، بينها 205 مرضى في العناية المركزة.