قائد فيلق القدس الإيراني يوجه “اتهاما خطيرا” إلى أمريكا وإسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، صورة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني خلال زيارته إلى شرق سوريا في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن إسماعيل قاآني قوله في مدينة البوكمال السورية “نظرا لوجود هذا التنظيم (داعش) بإدارة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (إسرائيل) يمكننا أن نكون على ثقة أن مؤامرات هذين النظامين الإجراميين لم تنته بعد”.

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