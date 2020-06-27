تجار الجملة بام درمان : تراجع الدولار أثر على بعض أسعار السلع

الخليج 365 : قال رئيس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله ل( السوداني ) ان تراجع الدولار في السوق الموازي أثر إيجابا بتراجع السلع الدولارية ٫ مشيرا لإستمرار ركود الأسواق وضعف القوى الشرائية، وعزا الإرتفاع الذي شهدته السلع خلال الاسبوعين الماضيين لمضاربات التجار و إرتفاع سعر الصرف.

ورهن حدوث تراجع أكثر في السلع بإستمرار تراجع الدولار.

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