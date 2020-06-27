الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قافلة جديدة  من قوات الدعم السريع لولاية شمال دارفور

0 نشر
yassir 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 27-يونيو-2020

0 مشاهدة

قافلة جديدة  من قوات الدعم السريع لولاية شمال دارفور

 

وصلت صباح اليوم قافلة قوات الدعم السريع الصحية لمناطق (قرير ـ ام سيالة ـ مصري ـ دامرة الشيخ ـ القبة وبورتسعيد) بولاية شمال دارفور تحت شعار : (صحتك ..من أمن وطنك).

Advertisements

وتحتوي القافلة على كميات كبيرة  من المعينات الطبية والمعقمات والكمامات إضافة الى كوادر طبية متخصصة لتوعية المواطنين بقرى شمال دارفور بالإرشادات الصحية للوقاية من جائحة .

وأشاد العميد / جدو حمدان احمد (ابونشوك) قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور باهتمام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول / محمد حمدان دقلو بقضايا المواطنين في ولايات السودان المختلفة مشيراً الى ان قوات الدعم السريع قد سيرت عدد من القوافل الصحية لولاية شمال دارفور منذ بداية جائحة كورونا.

وقال ابونشوك ان قوات الدعم السريع قدمت خدمات مقدرة لإنسان ولاية شمال دارفور تتمثل في  تشيد عدد من القرى النموذجية والمدارس  ودور العبادة  وحفر ابار المياه  في مختلف محليات الولاية .

وبحسب سونا ، قال منسق القافلة الصحية الأستاذ محمد إبراهيم عزت أن القافلة جاءت بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي دعماً لجهود الولاية فى مكافحة انتشار جائحة كورونا وهي خاصة بالقرى والدمر حول المدن الكبيرة  بولاية شمال دارفور.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قافلة جديدة  من قوات الدعم السريع لولاية شمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا