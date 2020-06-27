قافلة جديدة  من قوات الدعم السريع لولاية شمال دارفور

وصلت صباح اليوم قافلة قوات الدعم السريع الصحية لمناطق (قرير ـ ام سيالة ـ مصري ـ دامرة الشيخ ـ القبة وبورتسعيد) بولاية شمال دارفور تحت شعار : (صحتك ..من أمن وطنك).

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وتحتوي القافلة على كميات كبيرة من المعينات الطبية والمعقمات والكمامات إضافة الى كوادر طبية متخصصة لتوعية المواطنين بقرى شمال دارفور بالإرشادات الصحية للوقاية من جائحة كورونا .

وأشاد العميد / جدو حمدان احمد (ابونشوك) قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور باهتمام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول / محمد حمدان دقلو بقضايا المواطنين في ولايات السودان المختلفة مشيراً الى ان قوات الدعم السريع قد سيرت عدد من القوافل الصحية لولاية شمال دارفور منذ بداية جائحة كورونا.

وقال ابونشوك ان قوات الدعم السريع قدمت خدمات مقدرة لإنسان ولاية شمال دارفور تتمثل في تشيد عدد من القرى النموذجية والمدارس ودور العبادة وحفر ابار المياه في مختلف محليات الولاية .

وبحسب سونا ، قال منسق القافلة الصحية الأستاذ محمد إبراهيم عزت أن القافلة جاءت بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي دعماً لجهود الولاية فى مكافحة انتشار جائحة كورونا وهي خاصة بالقرى والدمر حول المدن الكبيرة بولاية شمال دارفور.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)