توجيه للبنك المركزي بفك حظر حسابات سميه سيد المصرفية

التاريخ: 27-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements وجهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال إدارة بنك السودان المركزي بفك حظر الحسابات المصرفية للاستاذة سمية سيد، والتي لقد سبق ورود اسمها ضمن قائمة للحظر المصرفي في الأنشطة التجارية. وتوصلت اللجنة بحسب ( سونا) لاحقا إلى عدم ارتباط الأستاذة سمية سيد باي نشاط تجاري لها خارج مؤسستها الإعلامية الخاصة والمعروفة في مجال الصحافة والإعلام. الخرطزم ( أخبار الخليج 365 )

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