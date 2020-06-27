تجار جملة بام درمان: تراجع الدولار انعكس ايجابا بالسوق

التاريخ: 27-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements قال رئيس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله ان تراجع الدولار في السوق الموازي أثر إيجابا بتراجع السلع الدولارية مشيرا وفق صحيفة السودانى لإستمرار ركود الأسواق وضعف القوى الشرائية، وعزا الإرتفاع الذي شهدته السلع خلال الاسبوعين الماضيين لمضاربات التجار و إرتفاع سعر الصرف.ونوه لحدوث تراجع أكثر في السلع بإستمرار تراجع الدولار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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