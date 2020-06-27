فوج جديد من ابناء حلفا العالقين يصل عبر أشكيت

التاريخ: 27-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements وصل معبر الى معبر أشكيت ظهر اليوم الفوج الثاني من أبناء حلفا العالقين بمدينة أسوان و أبوسمبل بمبادرة من شباب المنطقة ويتكون الفوج من 25 عالقا بينهم أسر وأطفال وكبار السن ومرضى و قد قامت اللجنة المنظمة بايوائهم بالمواقع المخصصة بمدينة وادي حلفا وبلغ مجموع العائدين فى اطار المبادرة 93 شخصا كانوا يتلقون العلاج بمصر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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