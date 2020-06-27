المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يلتقي وفد الثورية

إلتقى وفد من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بوفد الجبهة الثورية المفاوض الذي وصل للخرطوم برفقة فريق وساطة دولة جنوب السودان لنقاش القضايا العالقة في مسار التفاوض والحوار مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية وناقش الطرافان قضايا السلام واستكمال مهام الثورة؛ والتحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية

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وأشاد وفد الجبهة الثورية بالتفاعل الإيجابي من مكونات السلطة الانتقالية مع قضايا السلام؛ وأكد أن الحوارات التي انخرطت فيها أرسلت رسائل إيجابية بإمكانية حدوث اختراق في القضايا العالقة وأمن الطرفان بحسب ( سونا ) على ضرورة استمرار الحوارات وتكثيفها بغرض الوصول لحلول لما تبقى من قضايا؛ وتوقيع اتفاق السلام في أقرب فرصة ممكنة.

وناقش الطرفان الوضع داخل الحرية والتغيير؛ وأمنا على العمل الجاد سوياً لإنهاء التباينات داخل التحالف وتمتين وحدته وتطويرها بما يقوي الجبهة السياسية للسلطة الانتقالية؛ ويمكنها من أداء المهام الملقاة على

عاتقها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )