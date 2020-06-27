زراعة محاصيل العروة الصيفية بالجزيرة

التاريخ: 27-يونيو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة Advertisements شرعت إدارة مشروع الجزيرة فى زراعة محاصيل العروة الصيفية للموسم الزرعي (2020-2021)م وكشف المهندس عثمان جاسر مدير إدارة الغيط بمشروع وفق (سونا) إكتمال زراعة 1795 فدان قطن من جملة 150 ألف فدان وزراعة 7338 فدان ذرة من المستهدف 350 ألف فدان وزراعة 18.8 ألف فدان فول سوداني من 200 ألف فدان الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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