الشيوعي يطالب بـ (تصوير) مليونية (30) يونيو

التاريخ: 27-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة طالب الحزب الشيوعي بتصوير مليونية 30يونيو لكشف المندسين وسط المحتجين بهدف خلق فوضي، ولم يستبعد أن يستغل انصار الثورة المضادرة ذلك اليوم لتنفيذ اجندتهم . وقال الناطق باسم الحزب فتحي فضل بحسب صحيفة (السوداني)، يجب على الشرطة والأجهزة الأمنية حماية المواطنين ومواكب 30يونيو. Advertisements وأضاف: أن هذه المليونية دعت لها لجان المقاومة وأسر الشهداء، واذا رأت ضرورة تصوير المواكب فنحن مع هذا الرأي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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