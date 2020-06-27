شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (174) إصابة جديدة بفيروس كورونا، و(13) حالات وفاة، فيما بلغت حالات التعافي (102).

وأشار التقرير الوبائي ليوم “الأربعاء” 24 يونيو 2020م الى ان الحالات المكتشفة جائت ضمن 172 عينة تم فحصها بالمعامل المختلفة.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة فجر اليوم “السبت” فقد ارتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (9257) إصابة منها (68730) داخل ولاية الخرطوم، فيما وصل العدد الكُلي للوفيات (572) وفاة، وبلغ العدد الكلي للمتعافين (4014).

ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: تسجيل (174) إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.