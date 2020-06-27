هل من مهمة سرية لافورقي في الخرطوم ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في زيارة معلن عنها من المفروض ان تنتهى مساء السبت يحل الرئيس الاريترى اسياسى افورقى ضيفا على السودان ، وفى برنامج الزيارة ان الضيف سيلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ونائبه الفريق حميدتى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حمدوك .

وفى الخبر ان الرئيس افورقى التقى بمقر اقامته فى فندق كورنثيا بالخرطوم التقى الدكتور حمدوك وكان ذلك امس الجمعة ، وبحسب السيد عمر مانيس فان اللقاء تناول العلاقة بين البلدين وسبل الارتقاء بها لمصلحة الشعبين الشقيقين ، وقال مانيس ان اللقاء

تناول سبل التعاون في منطقة الحدود بين البلدين ، وبحث الجانبان إمكانيات التعاون الأوسع في المنطقة ودول القرن الأفريقي وما تذخر به من إمكاتيات التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وأشار مانيس إلى اتفاق الجانبين على تبادل الزيارات للمزيد من التشاور والحوار وإيجاد فرص وآليات أوسع لتكثيف وتعزيز التعاون بين البلدين.

وافاد بأن اللقاء تناول الأوضاع في الإقليم والمنطقة، مؤكداً تطابق وجهات النظر على أن الإقليم يحتاج أكثر إلى التضافر والتعاون والحوار من أجل التوصل إلى مناخ ملائم للتنمية والاستقرار والسلام المستدام فى منطقة القرن الأفريقي

هذا ما حملته الأنباء وهو البرنامج المعلن والواضح للضيف بالخرطوم ، لكن بعض مجالس المدينة تتساءل همسا : هل للرئيس افورقى مهام غير معلنة يفترض ان يؤديها بالخرطوم ؟ اولا نؤكد ان الكلام لايعدو كونه ارهاصات وتكهنات ولانتحدث عن تسريبات ننسبها لجهة معينة وانما هى اخبار لايمكن الجزم بصحتها وفى نفس الوقت لايمكن تأكيد نفيها وتكذيبها ، هذا اولا ، وثانيا نحن لسنا بصدد البحث عن تصديق أو تكذيب هذه الاقوال بقدر ما نحن نوردها كما تهمس بها بعض المجالس وستكشف الأيام ما كان خافيا.

المعروف ان مناوشات حدودية وقعت اكثر من مرة بين الجانبين السودانى والاثيوبى وسقط فيها ضحايا من الجانبين (قتلى وجرحى) وإن هناك احتقانا فى نفوس الطرفين خاصة على جانبى الحدود ممن يدفعون الثمن بصورة مباشرة ، وإن القيادة الأثيوبية قبلت مقترح الرئيس افورقى بالسفر الى الخرطوم وسماع وجهة نظرها بعيدا عن التوتر الذى يشوب النفوس وفى نفس الوقت ايصال رسالة اديس ابابا الى الخرطوم بان هذه المنطقة لن تهدأ بسهولة ويلزم على الجميع تقديم تنازلات ليعيشوا معا فى سلام وأمان ، وترى اثيوبيا ان تكون هذه المنطقة الحدودية المتنازع عليها مساحة للتكامل والعيش المشترك تضم الجانبين فى سلام ووئام يزرعان معا ويعيشان سويا ، وقيل ان اثيوبيا طرحت على الجانب السودانى من قبل هذه الرؤية لكنها رفضت جملة وتفصيلا ، وأصر السودان مصرا على اخراج كل الاثيوبيين من المنطقة وعدم تعديهم على الاراضى السودانية حافظين حرمة الجوار مؤكدين مقدرتهم على اخراج المعتدين عنوة ان لم تفلح الجهود باقناعهم ، فى حين ترى اثيوبيا انه لامجال لتطبيق الرؤية السودانية ، ويقول البعض ان الرئيس الاريترى علاوة على برنامجه المعلن سيتتاول مع الجانب السودانى مبادرة منه لتقريب وجهات النظر مع اثيوبيا وانهاء هذه الازمة ، فهل حقا جاء الرئيس افورقى وفى برنامجه هذا الأمر ام انها تكهنات لايصدقها الواقع ؟ لن نجزم بشيئ وستكشف الأيام ما كان خافيا.