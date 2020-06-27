على ذمة قوون.. المريخ يفاوض اطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في تطور مفاجئ للأحداث دخل المريخ طرفاً أصيلاً في مفاوضة لاعب الهلال الذي انتهى عقده مع النادي الأزرق أطهر الطاهر وكشفت مصادر (قوون) أن المفاوضات قادها رجل الاعمال الشاب والمرشح لرئاسة نادي المريخ عصام أحمد سليمان قدالة حيث إلتقى باللاعب عصر امس على شرف مهرجان تكريمه الذي اقيم بمنطقة (أبوشنيب) بمحلية الحصاحيصا .. ولم تكشف المصادر عن تفاصيل العرض الذي قدمه قدالة للاعب أطهر الطاهر..

وكانت منطقة أبوشنيب قد إحتفلت بعصام قدالة بمشاركة واسعة من النجوم الدوليين على راسهم حامد بريمة وفيصل العجب وجندي نميري وحاتم محمد احمد وعادل العوني وعصام جوليت وأطهر الطاهر وحسبو وبهاء الدين محمد عبدالله وانتهت المباراة الاستعراضية بالتعادل 2/2 نال هدفي النجوم الدوليين أطهر الطاهر وفيصل العجب وظهر منتخب منطقة أبوشنيب بمستوى رائع.. المادة السابقة حمدوك ورودر.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة هل من مهمة سرية لافورقي في الخرطوم ؟

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