الفيفا يهدد بإيقاف المريخ بسبب كونو باتري

الخليج 365 : ارسل الاتحاد الدولي عبر لجنة فض النزاعات خطابا للمريخ طالب فيه بدفع 55 الف دولاى لصالح اللاعب البنبني كونو باتري وقع معه المريخ عقدا دون ان يلعب للمريخ وتفيد متابعات الصحيفة ان الفيفا حذرت المريخ في حالة عدم دفع اموال البنيني بالايقاف عن التسجيلات.

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