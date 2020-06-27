محمد الفكي: التظاهر ضد الحكومة متاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد عضو المجلس السيادي الانتقالي الاستاذ محمد الفكي سليمان للجان المقاومة التزام الحكومة الانتقالية بالرد عمليا على المذكرة التي رفعوها اليوم و ذلك من خلال جداول زمنية محددة .

واعتبر الفكي فى المؤتمر الصحفي لتجمع اسر الشهداء ولجان المقاومة السودانية بمنبر (سونا) ، ان المواكب التى تمت الدعوة لها فى 30 يونيو تاكيد لقوة ثورة ديسمبر المجيدة وعزيمة الشارع السوداني على فرض ارادته وتذكير الحكومة باهداف الثورة .

واشار الى العهود التي توثق بين الحكومة وقوي الثورة والتى على راسها حقوق اسرالشهداء والجرحى والمفقودين وفق للعهد المكتوب فى ميثاق قوى الحرية والتغيير، مؤكدا التزام الحكومة تنفيذ جميع المطالب التى تم تفويض الحكومة بانجازها .

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وقال الفكي “عندما لايعمل الحكام والاجهزة بالصورة المطلوبة فيجب على الشعب ان يذكر الحكومة، وهذا هو الشي المطلوب باعتبار ان الشعب هو صاحب هذه الثورة وصانعها”، واشار الى ان موكب 30 يونيو القادم تؤكد عبقرية الشعب السوداني فى تحويل ذكرى اليوم المشئوم الى ذكري حية.

واكد عضو المجلس السيادي ان التظاهر ضد الحكومة متاح، وهو حق انتزعه الثوار عندما اسقطوا حكومة النظام البائد، وقال ان هذه المواكب والتظاهرات تاتي فى وقت صحي تشهد فيه البلاد انتشارجائحة الكورونا داعيا الى الالتزام بالاجراءات الصحية وتامين المواكب وفق التنظيم الدقيق الذي عمل عليه الثور منذ ديسمبر حتي ابريل تاكيد على سلمية الثورة السودانية وحضارة الشعب السوداني .

واشار الى رفع مذكرة لجان المقاومة لحكومة الانتقالية الى مجلس السيادة والجهاز التنفيذي، والحكومة ملزمة بهذه المذكرة عبر الرد العملى وتوضيح جميع الحقائق، مؤكدا ان ثورة ديسمبر قادرة على فرض مطالبها.